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Фредерик Вассёр прокомментировал продление контракта с Шарлем Леклером

Фредерик Вассёр прокомментировал продление контракта с Шарлем Леклером
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о подписании нового контракта с пилотом Шарлем Леклером.

«Связь Шарля с командой выходит за рамки просто отношений гонщика и команды, поскольку он является частью семьи «Феррари» уже восемь лет, начиная с тех времён, когда он впервые надел гоночный костюм с эмблемой гарцующей лошади. Его ценности и ценности нашей команды тесно переплетены, поэтому для нас было естественно прийти к соглашению о продолжении нашего сотрудничества.

Мы знаем, что он постоянно хочет совершенствоваться, и ценим его экстраординарные способности, когда дело доходит до борьбы и обгонов в гонке. Мы полны решимости дать Шарлю выигрышную машину, и я знаю, что его решимость и целеустремленность — это элементы, которые могут изменить ситуацию и помочь нам достичь наших целей», — приводит слова Вассёра сайт «Феррари».

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