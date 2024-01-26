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«Мне это нравилось». Норрис — про слухи о возможном переходе в «Ред Булл»

«Мне это нравилось». Норрис — про слухи о возможном переходе в «Ред Булл»
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, продливший сегодня свой долгосрочный контракт с командой, высказался касательно слухов, которые ранее связывали его будущее с «Ред Булл».

«Честно говоря, мне это нравилось (слухи. — Прим. «Чемпионата»). Для меня это не так важно, я всегда сосредоточен на том, на чём мне нужно сосредоточиться. Я уверен, что, когда ты работаешь, и видишь, как один из твоих гонщиков контактирует с другими командами, это, наверное, не совсем приятно, и у тебя начинают появляться вопросы.

Поэтому, с моей стороны, показать всем здесь в «Макларене» уверенность в себе и уверенность во всей команде — это, наверное, самая важная вещь для меня, и то, чему я больше всего рад, продлив контракт», — приводит слова Норриса The Race.

Отметим, что срок соглашения Норриса с «Маклареном» не разглашается. Прошлый контракт британца с командой должен был действовать до конца сезона-2025.

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