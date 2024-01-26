Журналист рассказал, что необходимо Пересу, чтобы остаться в «Ред Булл» после 2024 года

Журналист издания Racingnews365 Пепьен ван дер Хульст рассказал, при каких условиях мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес может сохранить своё место в команде рядом с именитым напарником Максом Ферстаппеном после 2024 года, когда контракт первого истечёт.

«Никто в «Ред Булл» или где-то ещё не ожидает, что Перес будет побеждать Ферстаппена каждый уикенд, чтобы сохранить своё место рядом с голландцем после 2024 года, однако, учитывая столь большой постоянный разрыв, должны быть более сопоставимые результаты.

Квалификация была ахиллесовой пятой прошлого сезона, где ему неоднократно не удавалось выйти в третий сегмент. Иногда это была не его вина, но авария за аварией и ошибка за ошибкой означали, что некоторые неудачи были непростительны.

Темп в гонке часто был очень конкурентоспособным по сравнению с теми, кто находился в передней части стартовой решетки, однако его скромные позиции на ней часто заставляли его сражаться со «связанной за спиной рукой». Было такое ощущение, что он слишком хотел быть быстрее Ферстаппена в некоторых моментах, и поэтому Перес просто стал жертвой перегрузки.

Например, во время квалификации Гран-при Австрии он выехал за белые линии на трёх заездах подряд – ошибки, которые не должны происходить для гонщика с таким опытом, как у Переса», — написал ван дер Хульст в своей статье.