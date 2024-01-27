Алонсо ответил на вопрос об участии в Гран-при Испании после переноса в Мадрид в 2026 году

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о возможном участии в Гран-при Испании после его переноса из Барселоны в Мадрид в 2026 году.

«С радостью приму участие в гонке в Мадриде, если буду всё ещё выступать в 2026 году. Но если меня здесь уже не будет к тому времени, то просто посмотрю по телевизору. Это не проблема, и это ничего особо не изменит», – приводит слова Алонсо Racingnews365.

Напомним, 42-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира в классе Формулы-1. На момент Гран-при Испании 2026 года Фернандо исполнится уже 45 лет.

В минувшем сезоне Формулы-1 опытный испанский пилот занял четвёртое место в личном зачёте, набрав 206 баллов. На счету Алонсо восемь подиумов в 2023 году.