Фернандо Алонсо рассказал, что пилотам необходимо иметь для победы в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо назвал несколько аспектов, которые необходимы гонщикам для прогресса и для побед в Формуле-1.

«Я постоянно думаю о том, за счёт чего можно прогрессировать, как повысить гоночное мастерство, пересматриваю прошедшие гонки, в том числе прошлогодние, и порой подмечаю какие-то новые траектории, а также анализирую тактику, которую применяли разные команды. Для того чтобы стать лучше, гонщик должен испытывать это любопытство – оно помогает работать над собой, ведь мы никогда не перестаём учиться. А для того, чтобы правильно усваивать эти уроки, нужен правильный настрой.

Чтобы побеждать в Формуле 1, необходима максимальная собранность. Без особой целеустремлённости и решимости высоких результатов не добиться», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Ранее Фернандо Алонсо рассказал, как проходит подготовка «Астон Мартин» к новому сезону.