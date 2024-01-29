Разбитая Ferrari актёра из «Крида» и «Чёрной пантеры» выставлена на аукцион

Разбитый спорткар Ferrari 812 Superfast, который принадлежит известному голливудскому актёру Майклу Б. Джордану, выставлен на онлайн-аукцион на площадке eRepairables. В данный момент за машину без переднего правого колеса предложили $ 107 тыс. Торги завершатся 8 февраля. Отметим, что изначально этот автомобиль стоил $ 429 тыс.

Авария с участием Майкла Б. Джордана, известного в том числе по работе в фильмах серии «Крид» и «Чёрная пантера», произошла в начале декабря прошлого года на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Джордан не справился с управлением на прямой и врезался в припаркованный автомобиль Kia.

Права на видео принадлежат KTLA 5. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале KTLA 5.

Ferrari 812 Superfast была представлена в 2017 году на Женевском автосалоне. У спорткара 6,5-литровый двигатель мощностью 800 лошадиных сил. До 100 км/ч 812 Superfast разгоняется за 2,9 секунды, а её максимальная скорость — 340 км/ч.

В недавней дрэг-гонке против McLaren 720S и супербайка Ducati Panigale V4 S эта машина преодолела четверть мили за 10,9 секунды. Добавим, что недавно спортивную версию этой машины — Ferrari 812 Competizione — получил гонщик «Феррари» в Формуле-1 Шарль Леклер.