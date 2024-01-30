Тото Вольф раскрыл трудности, с которыми в «Мерседесе» столкнулись в прошлом сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему в минувшем сезоне команда Формулы-1 не смогла выиграть ни одной гонки, как и в 2022 году.

«В прошлом году у нас появились новые проблемы. У нас было всё необходимое – специалисты, инфраструктура, все нужные ресурсы. Но, если говорить просто, мы ошиблись в физике. Наши приборы и инструменты сработали не так хорошо, как при предыдущих вариациях технического регламента.

И главным в такой ситуации было признать, что все данные, на которые мы раньше полагались, и все данные с оборудования просто не соответствуют тому, как машина на самом деле работает на трассе. Так что теперь мы делаем всё, что в наших силах, чтобы в новой машине избавиться от неприятных ощущений, свойственных её предшественнице», – приводит слова Вольфа Motorsport Week.

Отметим, что с 2014 по 2021 год «Мерседесу» удавалось побеждать в зачёте конструкторов. Однако два последних сезона оказались для команды не самыми удачными. В 2022 году «Мерседес» стал третьим, а в 2023-м – вторым.