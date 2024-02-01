Сотрудникам «Мерседеса» объявили об уходе Хэмилтона в «Феррари»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», начиная с сезона-2025 будет представлять «Феррари», сообщает Sky Sports.

По информации источника, всем, присутствовавшим на общекомандном собрании «Мерседеса», которое длилось около 10 минут, сообщили, что британский пилот присоединится к «Феррари» в следующем сезоне.

Нынешнее соглашение британца с «Мерседесом» рассчитано до конца 2025 года, где последний год является опцией, по принципу 1+1.

39-летний Хэмилтон выступает в Формуле-1 с 2007 года. В прошлом сезоне Льюис занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).