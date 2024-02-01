Шульмейстер: «Феррари» не хватало Хэмилтона, чтобы вернуться на вершину

Известный российский автогонщик Борис Шульмейстер поделился мнением об ожидаемом переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Мне кажется, переход Хэмилтона в «Феррари» — информационный вброс. Я не представляю Льюиса там. Но чем он хуже тех пилотов, которые гоняют в «Феррари»? Да ничем. Может быть, даже и лучше. Если это не утка, то круто!

Переход из «Мерседеса» в «Феррари» — очень рискованно. Не всегда переход великого пилота в новую команду шёл ему на пользу. Вспомним, как заканчивал карьеру Шумахер — один из самых великих пилотов Формулы-1: споткнулся о «Мерседес» и ничего не смог показать. Но Льюис уникален — надеюсь, он не собирается уходить.

Мы все прекрасно понимаем, что «Феррари» — харизматичная команда с богатой историей и очень быстрым автомобилем. Может быть, как раз Льюиса и не хватало, чтобы вернуться на вершину. Одна из самых сильных черт Хэмилтона помимо высочайшего пилотажа является умение организовать команду и настроить её на себя и победу. Возможно, этого и не хватает нынешним пилотам «Феррари». Они хоть и быстрые гонщики, но им недостаточно авторитета, чтобы заставить команду работать на результат», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.