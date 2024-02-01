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Карлос Сайнс сделал заявление о своей предстоящей замене в «Феррари» на Хэмилтона

Карлос Сайнс сделал заявление о своей предстоящей замене в «Феррари» на Хэмилтона
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал тот факт, что по окончании сезона-2024 Формулы-1 его место в составе «Скудерии» займёт семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«После сегодняшних новостей [стало понятно, что] мои с „Феррари“ пути разойдутся по окончании 2024 года. У нас впереди длинный сезон, и я выложусь по максимуму ради команды и тиффози по всему миру. Новости о моём будущем будут объявлены в своё время», — гласит заявление испанского пилота, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.

Ранее сегодня, 1 февраля, было объявлено, что Льюис Хэмилтон активировал опцию в контракте с «Мерседесом», позволяющую ему расторгнуть соглашение после сезона-2024. Вскоре после этого «Феррари» официально объявила, что подписала с британцем многолетний контракт.

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