Формула-1 показала постер с Леклером и Хэмилтоном в комбинезоне «Феррари»

Формулы-1 отреагировала на громкую новость о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Ранее стало известно, что это произойдёт в 2025 году. Пресс-служба «Королевских гонок» в своих социальных сетях показала постер, где Хэмилтон стоит рядом с Шарлем Леклером в комбинезоне итальянской команды.

«Состав «Феррари» на 2025 год», — говорится в описании к фото.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года, за это время он завоевал с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он завоевал с «Маклареном». По итогам минувшего сезона Формулы-1 британец занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. У его товарища по команде Джорджа Расселла, занявшего восьмое место, в активе было 175 баллов.