Ferrari Enzo продана на аукционе за € 3,9 млн. Таких лишь три в мире

В Париже 1 февраля состоялся автомобильный аукцион Bonhams, и самым дорогим лотом стала Ferrari Enzo 2004 года в чёрном цвете и с красным интерьером — в этой расцветке было выпущено лишь три таких автомобиля. Сумма сделки составила € 3,9 млн.

Ferrari Enzo Фото: bonhams.com

Ferrari Enzo создана в 2002 году с применением технологий из Формулы-1. Так, кузов машины выполнен из карбона, у неё шестискоростная полуавтоматическая трансмиссия и керамические тормозные диски. Кроме того, автомобиль обладает активной аэродинамикой.

Ferrari Enzo Фото: bonhams.com

В общей сложности в Ferrari создали 399 таких машин — и все они были проданы клиентам, которые прежде приобрели F40 или F50. Изначальная стоимость машины — $ 659 тыс., но в 2015 году на аукционе RM Sotheby’s одна из Ferrari Enzo была продана за $ 6 млн.

Lamborghini Miura P400 S Фото: bonhams.com

Ещё одним крупным лотом аукциона стала Lamborghini Miura P400 S 1969 года, проданная за € 954 тыс. P400 S — это более мощная версия Miura, которая способна разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды и развивает скорость в 285 км/ч. Кроме того, Lamborghini Countach LP400S Series II 1981 года ушла с молотка за € 621 тыс., в то время как другие лоты были проданы дешевле полумиллиона € 500 тыс.