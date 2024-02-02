«Я не пытался отговорить его». Вольф — о том, как узнал о решении Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился подробностями того, как он узнал о решении пилота Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари» перед стартом сезона-2025.

«Происходящие события не стали для меня сюрпризом, возможно, лишь немного — из-за того, когда он сообщил об этом. Мы встретились за чашечкой кофе у меня дома в Оксфорде, и он сказал, что решил выступать за «Феррари» в 2025 году. По сути, это было окончательное решение. После этого мы разговаривали целый час.

Это было в среду утром. Именно тогда он сообщил эти новости. Как только он сказал, что хочет этого перехода, я принял это как факт и не пытался отговорить его», — приводит слова Вольфа The Race.

Об уходе Хэмилтона из «Мерседеса» в конце 2024 года стало известно накануне, 1 февраля.