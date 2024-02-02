Назван приоритетный вариант Алонсо при выборе между «Мерседесом» и «Астон Мартин»

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в настоящий момент ставит нынешнюю команду на первое место в списке приоритетов по продолжению карьеры. Об этом рассказал известный журналист Антонио Лобато.

«Сейчас Алонсо ставит «Астон Мартин» на первое место. Однако, если он увидит, что проект может дать ему титул в краткосрочной перспективе, исключать перехода нельзя. Подписание контракта с «Мерседесом» будет во многом зависеть от того, как «Астон Мартин» выступит в этом году», — приводит слова Лобато GPFans.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона 2024 года. Начиная с 2025-го британец будет выступать в итальянском гоночном коллективе «Феррари».