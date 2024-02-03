Хьюз — о сменщике Хэмилтона в «Мерседесе»: вполне уверен, что это будет Антонелли

Обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз высказался о том, кто бы мог заменить семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона после ухода из «Мерседеса».

«Смелое решение не будет заключаться в том, чтобы дождаться пилотов, у которых истекает контракт: Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и Алекс Албон, очевидно, являются безопасными кандидатами. Однако это вполне может быть и юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли», — приводит слова Хьюза The Race.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. Также сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.