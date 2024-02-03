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Экс-пилот Ф-1 Бергер: подписание Хэмилтона в «Феррари» — это лучшее решение

Экс-пилот Ф-1 Бергер: подписание Хэмилтона в «Феррари» — это лучшее решение
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Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер прокомментировал новость о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Должен поздравить «Феррари». Подписание Хэмилтона мне кажется наилучшим решением. Я долгое время ждал этого. Отличная новость. Хэмилтон привнесёт в команду беспрецедентную динамику, и это несравнимо с Леклером и Сайнсом.

Иногда возникает потребность в изменении энергии внутри группы. И я убеждён, что вместе с Льюисом в Маранелло придут новые навыки, технологии, способы принятия решений, обусловленные мотивацией, которую почувствует каждый. Это напоминает приход в «Феррари» Михаэля Шумахера», — приводит слова Бергера издание Corriere della Sera.

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