Стало известно, когда к работе в «Феррари» приступит бывший топ-инженер «Мерседеса»

Бывший директор по производительности «Мерседеса» француз Лоик Серра, который, как стало известно ранее, планирует перебраться в «Феррари», приступит к работе в итальянской команде грядущим летом, сообщает издание Formula1a.uno.

Ранее также прошёл слух, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон задумался о переходе в «Феррари» именно из-за ухода Серра, поставившего под сомнение разработку болида «Мерседеса» в течение последних двух лет.

Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. Сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.