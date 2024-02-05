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Bild: скандал с Хорнером может быть связан с отправкой фото сотруднице

Bild: скандал с Хорнером может быть связан с отправкой фото сотруднице
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Немецкое издание Bild назвало возможную причину скандала внутри команды Формулы-1 «Ред Булл». Концерн «Ред Булл» начал расследование внутри принадлежащей ему команды Ф-1 насчёт якобы имевших место «недопустимых» действий руководителя конюшни Кристиана Хорнера.

Bild сообщает об информации, согласно которой Хорнер отправлял некие фотографии одной из сотрудниц команды. Что это за фотографии, не уточняется.

Ранее сам Хорнер заявил, что категорически отрицает любые обвинения в свой адрес.

«После того как мы узнали о недавних обвинениях, было инициировано независимое расследование. Процесс уже идёт и осуществляется внешним юристом», — сообщала со своей стороны пресс-служба концерна «Ред Булл». От дальнейших комментариев австрийцы отказались.

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Источник: «Ред Булл» порекомендовал Хорнеру добровольно покинуть свой пост
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