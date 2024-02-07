Гасли высказался о своём месте в «Альпин» на фоне ухода Хэмилтона из «Мерседеса»

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли признался, что не будет торопиться с продлением контракта, отметив изменение ситуации в серии после новости о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Это стало неожиданностью для большинства. Очевидно, динамика рынка пилотов и сезона в целом несколько меняется. В прошлом году я начал сотрудничать с «Альпин», и я понимаю, проект, над которым работаю. В конце года у меня истекает контракт, и, очевидно, переговоры продолжаются.

Сейчас я хочу посмотреть, как будет работать машина. Так или иначе, а моя цель – сражаться за первые места. И я верю, что это возможно с «Альпин». Мне 28 лет, у меня хороший опыт, я в расцвете сил, и я хочу бороться за победы и подиумы», — цитирует Гасли PlanetF1.