Экс-пилот Ф-1: Хорнер ни за что не выступит на презентации «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик, голландец Гидо ван дер Гарде высказался о развернувшемся скандале вокруг главы команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Очевидно, Хорнер находится под внутренним контролем «Ред Булл». Поверьте мне, когда на следующей неделе состоится презентация [15 февраля], Хорнер ни за что там не выступит.

Конечно же, это драма для «Ред Булл», на следующей неделе у них мероприятия. Они снова выступят с мегахорошей машиной, так что в этом отношении у них будет отличный сезон, но это позор не только для бренда, но и команды», — сказал ван дер Гарде в своём подкасте DRS: The Race Show.

Ранее Хельмут Марко дал короткий комментарий о расследовании касательно Хорнера, обвиняемого в «компрометирующем поведении» по отношению к сотруднице компании.