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«Виза Кэш Эпп РБ» представила шлемы Риккардо и Цуноды на сезон-2024

Команда Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» опубликовала фотографии шлемов своих пилотов на предстоящий сезон чемпионата Формулы-1

Шлем Риккардо Фото: Red Bull Content Pool

Шлем Цуноды Фото: Red Bull Content Pool

Пилотами «Виза Кэш Эпп РБ» в сезоне-2024, как и в предыдущем будут австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.

В прошлом чемпионате команда, которая тогда носила название «Альфа Таури», заняла восьмое место в зачете Кубка конструкторов, набрав 25 очков. Кубок конструкторов завоевала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 очков.

Юки Цунода финишировал в личном зачете на 14-м месте с 17-ю очками, а Даниэль Риккардо завершил сезон на 17-й строчке таблицы, набрав 6 очков.

Сегодня в Лас-Вегасе прошла и презентация новой машины «Виза Кэш Эпп РБ», на которой она будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Болид получил название VCARB 01. Её ливрея выполнена в серебристо-синих цветах.