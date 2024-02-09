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Даниэль Риккардо поставил амбициозную цель на сезон-2024

Даниэль Риккардо поставил амбициозную цель на сезон-2024
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо считает, что его команда улучшает свой уровень, поэтому он ставит перед собой и командой амбициозную цель – попасть в топ-5.

«Наша команда пополнилась новыми сотрудниками, пришли крупные партнеры. У нас всегда был серьезный подход к гонкам, но я чувствую, что мы сделаем еще один шаг вперед. Это уже не просто платформа для «Ред Булл», настало время нам самим посражаться за высокие результаты. Мне нравятся изменения, которые произошли. Что-то в команде поменялось, мышление стало немного другое. Теперь нам хочется доказать, что мы стали лучше. Это круто и весело.

Нужно ставить перед собой высокие цели, но при этом оставаться реалистом, чтобы потом не разочароваться. Нашей целью должно быть попадание в топ-5. Если мы добьемся этого, возможно, появятся и подиумы. Конечно, мы хотим побеждать, но знаете, давайте… Думаю, мы на правильном пути, давайте сделаем еще несколько шагов вперед», — заявил Даниэль Риккардо официальному сайту Формулы-1.

Лучшей гонкой Риккардо в прошлом сезоне стал Гран-При Мексики. Там он квалифицировался четвертым, а в воскресенье финишировал седьмым.

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