Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На продажу выставлен редкий гоночный Porsche, блиставший в 1960-х. За него хотят $ 5 млн

На продажу выставлен редкий гоночный Porsche, блиставший в 1960-х. За него хотят $ 5 млн
Porsche RS 61
Аудио-версия:
Комментарии

На аукцион Gooding & Company, который пройдёт с 29 февраля по 1 марта на острове Амелия во Флориде, выставлен автомобиль Porsche RS 61 — это редкая модель, созданная в начале 1960-х для гонок.

Porsche RS 61

Porsche RS 61

Фото: goodingco.com

В общей сложности в Porsche построили 14 таких автомобилей, а выставленный на торги блистал в гонках спорткаров и соревнованиях по подъёму на холм. Ожидаемая цена лота — $ 4-5 млн.

Porsche RS 61

Porsche RS 61

Фото: goodingco.com

На аукцион выставлен автомобиль с номером шасси 718-076. Эта машина выпущена в феврале 1961-го, а её первым владельцем стал австриец Херманн Мюллер, который в 1961–1963 годах регулярно поднимался на подиум в гонках по подъёму на холм.

Porsche RS 61

Porsche RS 61

Фото: goodingco.com

В 1964-м автомобиль перешёл к Дауи Гоусу — он выступал на ней в гонках на выносливость в Южной Африке и одержал более десятка побед. Машина участвовала в гонках вплоть до 1967 года, а её последним результатом стало второе место в классе в «9 часах Кьялами».

Салон Porsche RS 61

Салон Porsche RS 61

Фото: goodingco.com

Добавим, что RS 61 — это выпущенная к сезону-1961 версия Porsche 718, изначально созданной для гонок с открытыми колёсами и выступавшей в Формуле-1.

Материалы по теме
Фото
Единственный в своём роде Porsche из «Белой коллекции» купили почти за $ 4 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android