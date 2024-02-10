«Стараюсь не заглядывать слишком далеко». Риккардо ответил на слухи об интересе «Ред Булл»

Даниэль Риккардо заявил, что на данный момент полностью сосредоточен на выступлении за свою нынешнюю команду «РБ» и не думает о возможном интересе к себе со стороны «Ред Булл».

«Я стараюсь не заглядывать слишком далеко вперёд. Мне в первую очередь нужно сосредоточиться на текущих делах. Во время выступления за «Макларен» были такие ситуации… Очевидно, когда дела идут не очень хорошо, всё может быстро пойти наперекосяк, поэтому я больше не хочу забегать вперёд.

Теперь, вернувшись в Формулу-1, я определённо понимаю, что самое главное в нашем спорте — это скорость на трассе. Но опыт, особенно сейчас, когда команде нужно добиться прогресса, играет очень важную роль. Приятно чувствовать, когда команда может положиться на меня в каких-то вопросах и моя информация им помогает. Это хорошее чувство, поэтому я постараюсь быть быстрым, но и буду по возможности применять свой опыт», — приводит слова Риккардо RacingNews365.