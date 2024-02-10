Лимузин экс-первой леди США Жаклин Кеннеди выставлен на аукцион

На аукцион Mecum, который пройдёт с 5 по 9 марта в Глендейле, штат Аризона, выставлен лимузин Imperial Crown, которым ранее пользовалась Жаклин Кеннеди, вдова 35-го президента США Джона Кеннеди.

Лимузин Imperial Crown для Белого дома США Фото: mecum.com

Компания Ghia выпустила десять таких лимузинов и один из них сдала в аренду Белому дому за символическую сумму в один доллар в год. Выставленный на торги экземпляр также использовал президент Линдон Джонсон — на нём он приехал на инаугурацию.

Лимузин Imperial Crown для Белого дома США Фото: mecum.com

Сообщается, что у лимузина автоматическая трансмиссия и двигатель V8 мощностью порядка 400 лошадиных сил. Вместе с автомобилем покупатель получит фотографии лимузина во время официальных поездок Жаклин Кеннеди и Линдона Джонсона, а также вырезки из газет с сообщениями о нём. Ожидаемая стоимость лота не сообщается.

Лимузин Imperial Crown для Белого дома США Фото: mecum.com

Отметим, что ранее с молотка ушёл другой автомобиль, имеющий связь с американским Белым домом: редкий родстер Lamborghini Diablo VT, который ранее принадлежал Дональду Трампу, продан за $ 1,1 млн.