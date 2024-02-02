На продажу выставлен новейший Rolls-Royce. Теперь его владельцу грозит чёрный список

На онлайн-площадке Bring a Trailer на продажу выставлен Rolls-Royce Spectre — первый электромобиль марки, который начал поступать покупателям лишь в конце прошлого года. При этом ранее исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявлял, что при попытке перепродажи автомобиля его владелец будет внесён в чёрный список компании.

Rolls-Royce Spectre Фото: bringatrailer.com

«Могу сказать, что мы тщательно подходим к отбору клиентов — вам необходимо доказать, что вы готовы к этой машине, и лишь после этого получите право на покупку. В случае перепродажи вы будете немедленно внесены в чёрный список и больше никогда не сможете приобрести у нас автомобиль», — сказал Мюллер-Отвос летом прошлого года.

Rolls-Royce Spectre Фото: bringatrailer.com

Тем не менее на торговую онлайн-площадку Bring a Trailer выставлен Rolls-Royce Spectre 2024 года. Сообщается, что автомобиль проехал порядка 160 км. Торги завершатся 6 февраля, а самая крупная ставка на данный момент составляет $ 380 тыс., притом что новый Spectre при покупке в Rolls-Royce обойдётся в сумму не менее $ 420 тыс.

Rolls-Royce Spectre Фото: bringatrailer.com

Rolls-Royce Spectre впервые был анонсирован в 2021 году, а официально представлен в 2022-м. Автомобиль оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 585 лошадиных сил. Сообщается, что до 100 км/ч он разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч.