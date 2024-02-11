Экс-чемпион по дрифту помог Nissan в создании пикапа для бездорожья

Компания Nissan представила особую версию пикапа Frontier — она создана при участии трёхкратного чемпиона американской Формулы-Дрифт Криса Форсберга.

Nissan Frontier Forsberg Edition Фото: Nissan

Новинка получила название Nissan Frontier Forsberg Edition. Идея создания такого автомобиля появилась после того, как Форсберг выступил на гоночном грузовике Nissan Frontier во внедорожной гонке NORRA 500 и занял первое место в зачёте серийных машин.

Nissan Frontier Forsberg Edition Фото: Nissan

«Мы взяли в магазине серийный пикап, отправились на баху и привезли обратно без каких-либо проблем. Приятно знать, что больше водителей теперь смогут почувствовать суровый нрав этого пикапа», — сказал Форсберг.

Nissan Frontier Forsberg Edition Фото: Nissan

Апгрейд Forsberg Edition для Nissan Frontier включает в себя компоненты от NISMO Off Road, 17-дюймовые колёса Axis Beadlock, переработанную подвеску, а также шины Yokohama и выхлопную систему NISMO. Стоимость пакета доработки Forsberg Edition составляет $ 10 тыс.