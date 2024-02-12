В США восстановили самый длинный лимузин в мире. У него своя вертолётная площадка

В США восстановили American Dream — самый длинный лимузин в мире, который внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Длина автомобиля превышает 30 метров, а в его задней части установлена настоящая вертолётная площадка, позволяющая приземлиться.

Права на видео принадлежат Supercar Blondie. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Supercar Blondie.

Лимузин American Dream построен в 1986 году, его автор — Джей Орберг. Изначально автомобиль был лишь 18 метров в длину и обладал 13 парами колёс, однако позже автор решил увеличить лимузин. Более того, автомобиль построен таким образом, чтобы им можно было управлять с обоих концов.

В общей сложности в лимузин помещаются 75 человек, а помимо вертолётной площадки, у него есть бассейн с трамплином, джакузи и поле для мини-гольфа.

Сразу после постройки автомобиль привлёк к себе большое внимание и даже использовался для съёмок фильмов. Однако затем о машине забыли, она покрылась ржавчиной и едва не исчезла, но энтузиастам удалось выкупить лимузин и восстановить его.

Отметим, что ранее на продажу был выставлен другой лимузин — он вмещает в себя лишь 10 человек, зато построен на базе спорткара Dodge Viper.