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Инсайдер — о скандале с Хорнером: слухи сводят Джери Холлиуэлл с ума, она не ест и не спит

Инсайдер — о скандале с Хорнером: слухи сводят Джери Холлиуэлл с ума, она не ест и не спит
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Источник, близкий к семье главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, высказался о реакции его жены, всемирно известной поп-исполнительницы Джери Хорнер (Холлиуэлл), на скандал, развернувшийся вокруг супруга.

«Очевидно, это адское время для Джери, она была в абсолютном смятении и держалась из-за детей, но при этом разваливалась изнутри. Спекуляции в СМИ, допросы разрушили её сказочную жизнь, она на дне: пытается есть, плохо спит и почти ничего не делает, стараясь справиться с этим.

Слухи сводят Джери с ума и сильно беспокоят её. Теперь она паникует, а это может вызвать проблемы в семье, поскольку юридическая драма рискует затянуться на месяцы. Она говорит, что чувствует себя, будто находится в кошмаре наяву и напугана из-за того, что всё может пойти наперекосяк», — приводит слова анонима издание Closer.

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