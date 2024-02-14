Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: уход Хэмилтона — это ослабление «Мерседеса»

Марко: уход Хэмилтона — это ослабление «Мерседеса»
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что переход семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» по окончании сезона 2024 года ослабит немецкий коллектив.

«Это меня сильно удивило, спортивная сенсация, учитывая время. Интересно, как это произошло. «Мерседес» обошёл «Феррари» во второй половине 2023 года, «Макларен» также был быстрее. Возможно, Хэмилтон заметил то, о чём внешний мир пока не знает.

Для нас это ничего не меняет, за исключением того, что это ослабление «Мерседеса», как по мне. Усилит ли это «Феррари», пока неясно. В целом же это невероятное влияние, касающееся даже цен на фондовом рынке. Здорово, что есть движение», — приводит слова Марко издание OE24.

Материалы по теме
Вольф ответил, может ли Феттель вернуться и заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android