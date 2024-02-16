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«Меня это не беспокоит». Серхио Перес — о слухах об увольнении из «Ред Булл»

«Меня это не беспокоит». Серхио Перес — о слухах об увольнении из «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что его не беспокоят слухи о том, что по окончании предстоящего сезона он потеряет место в составе австрийской команды.

«Большинство пилотов захотят обеспечить себе контракты как можно раньше. Лично я просто сосредоточен на том, чтобы провести успешный сезон. Остальное сложится само собой. Пока вы даёте хорошие результаты, всё остальное в порядке.

Меня не беспокоят разговоры о моём месте в «Ред Булл». Для меня главная цель – добиться успеха. Честно говоря, если вы долго находитесь в этом деле, то знаете, как тут всё устроено. Я уверен, что смогу получать удовольствие от своей работы, а остальное придёт само собой. В идеале я проработаю в этой команде ещё несколько лет», — приводит слова Серхио Переса Crash.net.

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