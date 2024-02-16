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Перес: Леклер прочно укрепится в «Феррари» к тому моменту, когда появится Хэмилтон

Перес: Леклер прочно укрепится в «Феррари» к тому моменту, когда появится Хэмилтон
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Мексиканский гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением по поводу перехода британского пилота Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Хэмилтон сменит команду в 2025 году.

«Я думаю, что это большой риск во многих отношениях. Присоединение к новой команде — это всегда серьёзный вызов. Шарль Леклер прочно укрепится в «Феррари» к тому моменту, когда появится Хэмилтон. Также в 2026 году произойдут мощные изменения в правилах технического регламента, и это тоже даёт хорошие возможности. Менять команду — всегда большой риск. Думаю, он очень хотел это сделать», — приводит слова Переса Sky Sports.

Сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.

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