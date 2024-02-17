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«Мне нравятся эти изменения». Карлос Сайнс – о новом формате спринтов

«Мне нравятся эти изменения». Карлос Сайнс – о новом формате спринтов
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс позитивно оценил изменения в формате спринтерских гонок Формулы-1.

«Мне нравятся изменения. Я считаю, что пилот и команда должны иметь возможность внести изменения в машину, если она работает не так как следует. Эти изменения не слишком большие, я хотел бы большего, но это шаг в правильном направлении. Мне это нравится», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport-Total.

В сезоне-2024 первая практика и спринтерская квалификация будут проходить в пятницу, спринт и основная квалификация – в субботу, а гонка, как и прежде, – в воскресенье. А главное – снимается режим закрытого парка после спринта. Ранее команды не могли перенастроить машины уже после первого дня уик-энда.

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