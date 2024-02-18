Сайнс: в SF-24 есть элементы, позаимствованные у «Мерседеса», «Ред Булл», «Астон Мартин»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс описал генезис нового болида своей команды SF-24, отметив, что это не революционная концепция, а своего рода сборник лучших элементов всех машин пелотона.

«В нашей новой машине есть элементы, позаимствованные у «Мерседеса», «Ред Булл», «Астон Мартин». Как обычно происходит в Формуле-1, мы словно пинцетом выбираем то тут, то там то, что хорошо работает. Наши инженеры внедрили и свои новинки, но их не разглядеть невооружённым глазом. Я думаю, у нас получилась очень хорошая машина, сильно отличающаяся от прошлогодней. Уверен, в 2024-м мы сможем выступать на высоком уровне», — приводит слова испанского гонщика итальянское издание Formula Passion.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Феррари» заняла третье место в зачёте Кубка конструкторов, уступив три очка «Мерседесу» и 457 – «Ред Булл».