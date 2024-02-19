Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Известный журналист подтвердил, что Алонсо находится в шорт-листе «Мерседеса»

Британский журналист Эндрю Бенсон рассказал о том, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо находится в списке кандидатов на роль пилота в «Мерседесе».

«Я знаю, что Фернандо Алонсо есть в списке «Мерседеса». Я знаю это наверняка.

Сейчас в «Мерседесе» новый генеральный директор, и они немного в затруднительном положении после ухода Льюиса Хэмилтона, так почему бы не использовать Алонсо, если им нужно заполнить пробел?» — приводит слова Бенсона F1oversteer.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Булл» более 400 очков. Сезоном ранее немецкая команда была третьей.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари».