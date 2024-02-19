Продаётся Jaguar, участвовавший в «24 часах Ле-Мана» 1993 года. За него хотят € 1,3 млн

На площадке Piston Heads на продажу выставлен гоночный Jaguar XJ220-C, который в 1990-х выступал в гонке «24 часа Ле-Мана». Предложенный к покупке автомобиль — один из четырёх, построенных для гонок, его пилотировал в том числе Поль Бельмондо — экс-пилот Формулы-1 и сын знаменитого актёра Жана-Поля Бельмондо. Стоимость автомобиля — € 1,3 млн.

Jaguar XJ220-C Фото: pistonheads.com

К «24 часам Ле-Мана» 1993 года в Jaguar построили четыре гоночных XJ220-C — три вышли на старт, а четвёртый играл роль запасного шасси. Двое из них — в том числе тот, на котором вместе с Бельмондо выступали Джей Кокран и Андреас Фукс — сошли с дистанции из-за перегрева, а третий финишировал первым в зачёте C4.

Jaguar XJ220-C Фото: pistonheads.com

Правда, впоследствии экипаж Дэвида Култхарда, Дэвида Брэбэма и Джона Нильсена был дисквалифицирован за то, что ездил без каталитических нейтрализаторов. Победа в классе С4 досталась в итоге экипажу на Porsche 911 Carrera RSR.

Jaguar XJ220-C Фото: pistonheads.com

В 1995 году уже в составе частной команды PC Automotive вернулся в Ле-Ман, однако вновь не добрался до финиша. Затем автомобиль попал в коллекцию японского Jaguar Car Club и поучаствовал в ДТП, однако затем усилиями Don Law Racing в Англии был восстановлен до первоначального состояния. Тогда же к автомобилю вернулась ливрея TWR Jaguar Racing, в которой он был представлен в Ле-Мане в 1993-м.

Интерьер Jaguar XJ220-C Фото: pistonheads.com

Напомним, что в конце апреля у коллекционеров будет шанс приобрести другой автомобиль, выступавший в «24 часах Ле-Мана». На аукцион Broad Arrow выставлен Porsche 908, на котором Хельмут Марко и Руди Линс в 1970 году одержали победу в классе P 3.0 и стали третьими в абсолютном зачёте.