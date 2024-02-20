Ферстаппен: никогда не спрашивал себя, смогу ли стать чемпионом Ф-1

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о своём становлении в автоспорте.

«Я просто продолжал заниматься своим делом и думал: «Посмотрим, что из этого выйдет». Я никогда не беспокоился о результате, поскольку работал ради него. И я никогда не испытывал стресс, не нервничал и не спрашивал себя, смогу ли я это сделать. Я всегда старался изо всех сил и надеялся, что это проведёт меня туда, где я хочу оказаться. И это произошло.

Были у меня план «Б»? В гонках всегда есть что-то другое. Формула-1 это не всё. В гонках можно многое сделать для того, чтобы воплотить свои мечты в жизнь», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Magazin.

Ранее Ферстаппен высказался о своих отношениях и командой.