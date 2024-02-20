«Макларен» и «Альпин» не выбрали мягкие шины на тесты Ф-1. Известны «заказы» всех команд

Команды Формулы-1 определись с типами шин, на которых будут выступать на традиционных предсезонных тестах в Бахрейне. Напомним, всем командам, как и ранее, доступны пять составов шин, пронумерованных от 1 до 5 (от самого жёсткого состава до самого мягкого). При этом белый цвет соответствует самому жёсткому составу, жёлтый – среднему по жёсткости, а красный – самому мягкому.

Отметим, что два гоночных коллектива — «Макларен» и «Альпин» — решили не использовать для заездов мягкие шины — даже состав С4, не говоря уже о самом мягком С5.

Фото: Pirelli

Предсезонные тесты будут проходить с 21 по 23 февраля на Международном автодроме Бахрейна. Начало утренних сессий запланировано на 10:00 мск. Продолжаться они будут до 14:15 по московскому времени. Дневные сессии будут проходить с 15:15 до 19:30 мск.