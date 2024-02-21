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«Астон Мартин» существенно улучшил автомобиль безопасности для Формулы-1. Фото

«Астон Мартин» существенно улучшил автомобиль безопасности для Формулы-1. Фото
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Начиная с 2024 года «Астон Мартин» предоставит Формуле-1 значительно более мощный автомобиль безопасности. Об этом информирует Motorsport.

Фото: Социальные сети журналиста Яна Паркса

Отметим, что с 2021 года в Формуле-motorsport.com1 использовались автомобили безопасности «Мерседеса» (AMG GT Black Series мощностью 720 л.с.) и модернизированный «Астон Мартин» (Vantage F1 Edition).

Отмечается, что ранее машина безопасности «Астон Мартин» уступала автомобилю «Мерседеса» почти на 200 л.с. и при этом была на 45 кг тяжелее. В предстоящем сезоне машина безопасности от «Астон Мартин» была серьёзно переработана, за счёт чего мощность была увеличена на 150 л.с. и теперь составляет 656 л.с. Новый Vantage был замечен на трассе в преддверии предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Ожидается, что он дебютирует на Гран-при Саудовской Аравии.

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