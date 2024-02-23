Леклер высказался о возможном создании музыкального альбома вместе с Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, известный увлечением музыкой, ответил на вопрос о возможности записать музыкальный альбом вместе с Льюисом Хэмилтоном, который присоединится к «Скудерии» в 2025 году. Хэмилтон также увлекается музыкой.

«Признаюсь, по правде говоря, я не уверен. Не знаю, я ещё не слишком много говорил о музыке с Льюисом. Мы обсуждали эту тему в прошлом году, и он говорил мне, что любит музыку. Но я пока не знаю. Думаю, я поговорю с ним со следующего года о возможном сотрудничестве», — сказал Леклер в интервью Уиллу Бакстону.

Напомним, совсем недавно Шарль выпустил мини-альбом под названием «Мечтатели» (Dreamers). Он был создан в соавторстве с французским пианистом и композитором Софьеном Памаром.