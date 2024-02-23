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Льюис Хэмилтон оценил новый болид «Мерседеса»

Льюис Хэмилтон оценил новый болид «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о новом автомобиле команды, выразив уверенность, что у гоночного коллектива есть хороший базис для развития.

«Очевидно, нам ещё предстоит добиться некоторого прогресса. Но могу сказать, что у нас уже есть хороший фундамент для развития. Мы и впредь будем пытать найти возможности для прогресса – как в оставшейся части предсезонных тестов, так и на следующей неделе в преддверии первого Гран-при», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Напомним, в 2025 году Хэмилтон перейдёт в итальянскую команду «Феррари». Ранее гонщик «Скудерии» Шарль Леклер, известный увлечением музыкой, ответил на вопрос о возможности записать музыкальный альбом вместе с Льюисом.

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