Льюис Хэмилтон оценил новый болид «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о новом автомобиле команды, выразив уверенность, что у гоночного коллектива есть хороший базис для развития.

«Очевидно, нам ещё предстоит добиться некоторого прогресса. Но могу сказать, что у нас уже есть хороший фундамент для развития. Мы и впредь будем пытать найти возможности для прогресса – как в оставшейся части предсезонных тестов, так и на следующей неделе в преддверии первого Гран-при», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Напомним, в 2025 году Хэмилтон перейдёт в итальянскую команду «Феррари». Ранее гонщик «Скудерии» Шарль Леклер, известный увлечением музыкой, ответил на вопрос о возможности записать музыкальный альбом вместе с Льюисом.