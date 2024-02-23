Льюис Хэмилтон назвал причину, по которой он решил перейти в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о решении перейти в «Феррари». Гонщиком «Скудерии» семикратный чемпион мира станет в 2025 году. До этого времени он будет продолжать выступать за немецкую команду.

«Летом мы подписали контракт, и в то время я видел своё будущее в «Мерседесе». Но в новом году появилась возможность, и я решил ею воспользоваться. Я чувствую, что это было самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я сотрудничаю с «Мерседесом» с 13 лет. Они поддерживали меня, и мы вместе совершили невероятное путешествие, написали историю, и это то, чем я очень горжусь. Но в конечном счёте я сам пишу свою историю, и я почувствовал, что пришло время начать новую главу», — приводит слова Хэмилтона Yahoo News.