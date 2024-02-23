Ферстаппен — о смене концепции болида «Ред Булл»: не имеет значения, как выглядит машина

Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился мыслями о смене концепции болида «Ред Булл».

«Ну, в то время меня это даже не слишком беспокоило. Если честно, я увидел изображения и чертежи и подумал: «Итак, это выглядит красиво». Но, честно говоря, в то время я больше думал о праздниках! В конце концов, не имеет значения, как выглядит машина.

Но что мне больше всего нравится в команде, так это то, что она не была консервативной и снова раздвинула границы, изменив концепцию. Я полностью доверяю тому, что делают люди из нашей технической команды. Они уверены, что это лучше, чем всё остальное, что они испытывали в аэродинамической трубе зимой. Пока это работает, меня даже не волнует, как выглядит машина», – приводит слова Ферстаппена Autosport.

Напомним, в 2023 году коллектив из Милтон-Кинса выиграл 21 из 22 гонок. Макс Ферстаппен, в свою очередь, стал победителем общего зачёта пилотов.