Вассёр: деградация шин была на другой планете по сравнению с прошлым годом

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что деградация шин болида во время вчерашних предсезонных тестов была на другой планете по сравнению с прошлым годом.

«С учётом стабильности и гоночного темпа деградация, которую мы наблюдали вчера на самом длинном отрезке, была на другой планете по сравнению с прошлым годом. По крайней мере, в этом мы сделали шаг в нужном направлении, но теперь вопрос не в том, чтобы быть последовательными, а в скорости.

Мы знаем, что всегда нужно обращать внимание на выводы, сделанные после тестов. Если вы посмотрите на распределение мест в прошлом году, день 2 или день 3, то, думаю, увидите, что там не будет ничего общего с результатами субботней гонки.

Самое главное — доверять ребятам. Их отзывы были положительными, и мы увидели большой прогресс. Я считаю, что «Ред Булл» по-прежнему впереди, но мы продолжим в том же духе. Посмотрим, как будут развиваться события на следующей неделе», — приводит слова Вассёра Racingnews365 со ссылкой на F1TV.