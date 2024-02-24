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Фернандо Алонсо: AMR24 лучше по сравнению с прошлогодним болидом

Фернандо Алонсо: AMR24 лучше по сравнению с прошлогодним болидом
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Пилот команды «‎Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от прошедших в Бахрейне предсезонных тестов.

«Мы старались узнать как можно больше во время тестов, сосредоточились на себе. Было бы неплохо иметь понимание, в какой форме находится каждая из команд, но на тестах нужно сконцентрироваться на другом.

AMR24 лучше по сравнению с прошлогодним болидом. Теперь надо понять, насколько он прибавил по сравнению с машинами соперников. Узнаем это на следующей неделе после квалификации. Я прекрасно поработал, чувствую, что в хорошей форме и готов к началу нового сезона», — приводит слова Алонсо официальный сайт команды «Астон Мартин».

Напомним, тесты были проведены с 21 по 23 февраля. Фернандо Алонсо показал восьмой результат в последний день.

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