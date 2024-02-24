Сайнс считает, что «Феррари» не будет рассчитывать на него при разработке SF-24

Карлос Сайнс считает, что «Феррари» не будет рассчитывать на него в процессе дальнейшего усовершенствования машины SF-24, так как с 2025 года его в составе итальянской команды заменит семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

«Первым делом я хотел бы определиться со своим будущим, понять, где я окажусь, и что буду делать дальше. Я уверен, фокус немного изменится, потому что я уже понимаю, что в этом сезоне мне предстоит сосредоточиться только на текущем моменте», — приводит слова Карлоса Сайнса F1Oversteer.

В прошлом сезоне Карлос Сайнс стал единственным пилотом не из «Ред Булл», кто выиграл гонку. Это произошло на Гран-при Сингапура, но этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить новый контракт с «Феррари».