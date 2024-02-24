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Даниэль Риккардо отверг слухи, что «РБ» VCARB-01 это перелицованная «Ред Булл» RB19

Даниэль Риккардо отверг слухи, что «РБ» VCARB-01 это перелицованная «Ред Булл» RB19
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо отверг слухи о том, что новая машина его команды VCARB-01 является перелицованной версией прошлогоднего болида «Ред Булл» RB19, на которой в сезоне-2023 были выиграны все гонки кроме одной.

«Я думаю, люди, скажем так фанаты, определенно ожидали, что это будет некая версия другой прошлогодней машины, но это не так. Это было немного волнительное ожидание, но это определенно не так.

Мы пытаемся максимально использовать то, что у нас есть, поэтому разрабатывали новую машину на основе прошлогодней. Если сравнить VCARB-01 с той машиной, которая была у нас до Абу-Даби, то мы сделали большой шаг вперед, и это просто прошлогодняя эволюция. Но все же, если мы хотим попадать в Q3 и зарабатывать очки, нам нужно добиться ещё большего прогресса. И это вполне реально», — приводит слова Даниэля Риккардо RacingNews365.

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