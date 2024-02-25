Гоночный Mercedes-Benz, выигравший чемпионат мира FIA GT1, выставлен на аукцион

На аукцион Sotheby’s Sealed выставлен редкий Mercedes-Benz CLK GTR GT1, который в 1997 году принёс немецкой марке победу в чемпионате мира по гонкам FIA GT1. Торги пройдут с 29 февраля по 6 марта.

Mercedes-Benz CLK GTR GT1 Фото: sothebys.com

Ожидаемая стоимость лота не сообщается, но можно предположить, что он превысит отметку в $ 10 млн — за такую сумму в ноябре с молотка ушёл дорожный CLK GTR Roadster, выпущенный тиражом в шесть экземпляров. Гоночных же CLK GTR GT1 построено лишь четыре.

Mercedes-Benz CLK GTR GT1 Фото: sothebys.com

Mercedes-Benz CLK GTR GT1 был спроектирован за 128 дней. От оригинального дорожного CLK у гоночного автомобиля остались лишь фонари и решётка радиатора. С 6-литровым двигателем GT112 V12 мощностью 670 лошадиных сил спорткар разгоняется до 60 миль/час (97 км/ч) за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Mercedes-Benz CLK GTR GT1 Фото: sothebys.com

CLK GTR был доминирующей силой в чемпионате мира FIA GT1. Бернд Шнайдер, в экипаже с которым выступали в том числе Александер Вурц, Клаус Людвиг и Агури Судзуки, выиграл 6 гонок из 11, завоевал чемпионское звание и принёс AMG-Mercedes первое место командного зачёта.

Mercedes-Benz CLK GTR GT1 Фото: sothebys.com

В 1998 году на смену CLK GTR GT1 пришла CLK LM, однако на первых этапах, до того, как на старт вышла новая машина, Шнайдер в паре с Марком Уэббером одержал ещё пару побед.

Mercedes-Benz CLK GTR GT1 Фото: sothebys.com

Шасси, выставленное на продажу, носит номер 004. На этом автомобиле Шнайдер пять раз стартовал с поула и одержал четыре победы.

Добавим, что в данный момент в продаже также находится Jaguar XJ220-C, который выступал в «24 часах Ле-Мана» в 1993 и 1995 годах. За него хотят € 1,3 млн.