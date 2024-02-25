Норрис: кажется, «Ред Булл» увеличили преимущество

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о положении команды после предсезонных тестов в Бахрейне, а также поделился ожиданиями от первого Гран-при сезона.

«Сможем ли превзойти «Феррари»? Нет. Бахрейн никогда не был для нас хорошим местом. В прошлом году, когда у нас была хорошая машины, мы были близки к «Ред Булл» и Максу Ферстаппену в нескольких гонках. Но теперь они, кажется, и вправду увеличили своё преимущество. А в некоторых гонках мы даже не вошли в пятёрку лучших команд.

У нас есть свои сильные и слабые стороны. И я не думаю, что на данный момент мы значительно прибавили там, где слабы. Думаю, очевидно, что ещё есть аспекты, над которыми нам предстоит поработать», — сказал Норрис в программе Ted’s Notebook.