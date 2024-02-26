Марко дал Пересу совет, который должен помочь ему сохранить место в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал совет пилоту команды Серхио Пересу, заявив, что тот должен сосредоточиться на собственных результатах.

«Перес должен выкинуть Макса из головы и выполнять собственную программу», — приводит слова Марко GrandPrix.com.

В первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне Макс Ферстаппен был больше чем на секунду быстрее своего ближайшего соперника, Ландо Норриса из «Макларена». При этом во второй день лучшее время показал уже пилот «Феррари» Карлос Сайнс, а пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал вторым, уступив 0,7 секунды. В заключительный день Перес показал лишь 10-й результат.

Ранее Перес раскритиковал слишком жёсткий, по его мнению, календарь гонок Формулы-1 на сезон-2024.